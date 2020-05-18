В Бурятии военные противостояли беспилотникам и самолётам «противника»

В тренировке приняли участие специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы



Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы в Бурятии провели тренировку по прикрытию площадных объектов военной инфраструктуры от налёта беспилотных летательных аппаратов, а также самолётов условного противника.



Военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенный район и уже на месте, в короткий срок, выполнили ряд задач по занятию позиций, развёртыванию специального оборудования и засечке воздушных целей.



Расчёты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск» выполнили временные нормативы по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи воздушных объектов противника.



Главной целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств воздушной разведки условного противника.



В общей сложности в тактико-специальном занятии приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц специализированной техники и малогабаритных комплексов РЭБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



