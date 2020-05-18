В тренировке приняли участие специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы
Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы в Бурятии провели тренировку по прикрытию площадных объектов военной инфраструктуры от налёта беспилотных летательных аппаратов, а также самолётов условного противника.
Военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенный район и уже на месте, в короткий срок, выполнили ряд задач по занятию позиций, развёртыванию специального оборудования и засечке воздушных целей.
Расчёты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск» выполнили временные нормативы по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи воздушных объектов противника.
Главной целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств воздушной разведки условного противника.
В общей сложности в тактико-специальном занятии приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц специализированной техники и малогабаритных комплексов РЭБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные противостояли беспилотникам и самолётам «противника»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выздоровело более 70 тысяч человек
«Возгорания» произошли на складах с ГСМ, парках боевых машин и складах с боеприпасами
В дальнейшем осуждённые смогут самостоятельно работать над созданием арт-объектов
В тренировке приняли участие специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы
Выросло и число положительных результатов
22 мая и 23 мая состоится показ записи спектакля «Наводнение»
Горсовет напомнил об истории Верхнеудинской городской думы
Люди, по словам министра туризма, возвращаются «потихонечку»
Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей
В Баргузинском заповеднике уже более четырёх лет работают фотоловушки
В их задачи входит разведка местности, обнаружение пожаров и контроль границ локализованных возгораний
Президентские выплаты на детей до 16 лет начнут платить с июня
Серебряный призёр чемпионата мира вышла на связь с колонией-поселением №3
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
Вскоре будет запущено серийное производство крайне нужных в Бурятии средств индивидуальной защиты многоразового использования. ФОТО