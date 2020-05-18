В Забайкалье суточное число тестов на коронавирус выросло с 600 до 2000

Выросло и число положительных результатов



В Забайкальском крае количество первичных лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию выросло в разы и достигало 33-х тысяч. Если ещё месяц назад за сутки специалисты анализировали 600 тестов, то сегодня - до 2000. Выросло и количество положительных результатов.



Забор анализов на новый вирус берётся во всех медицинских организация региона. Исследования выполняются в десяти лабораториях. Диагностика проводится молекулярно-генетическим методом: полимеразная цепная реакция (ПЦР). В настоящее время в России используются зарегистрированные отечественные тест-системы для выявления коронавируса, которые обладают высокой чувствительностью и специфичностью.



- Для проведения анализов задействованы порядка 15 врачей и 16 лаборантов. Работа ведется посменно. Созданы дополнительные бригады специалистов на случай подкрепления. Отмечу, что качество тест-систем с каждой партией заметно улучшилось, и сегодня они дают хорошие диагностические параметры, - отметила главный внештатный лаборант Минздрава Забайкальского края Соелма Дагбаева.



В обязательном порядке берутся анализы на COVID-19 у всех медицинских работников, призывников, а также лиц, поступивших в обсерваторы и находящихся в учреждениях закрытого типа – дома интернаты и другие. Обследуются на коронавирусную инфекцию поступающие пациенты на госпитализацию и беременные женщины, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.



На утро 18 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 595 случаев заболевания COVID-19.





