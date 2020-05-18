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Спектакль из Бурятии примет участие в театральном фестивале онлайн

Спектакль из Бурятии примет участие в театральном фестивале онлайн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
22 мая и 23 мая состоится показ записи спектакля «Наводнение»

Спектакль Государственного русского драматического театра имени Бестужева «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина в постановке Сергея Левицкого вошёл в онлайн-программу XXVII Псковского Пушкинского театрального фестиваля.

22 мая в 19.00 (по московскому времени) и 23 мая в 13.00 на сайте pushfest.ru состоится показ записи спектакля «Наводнение» на основе одноимённого рассказа Евгения Замятина. Постановка в жанре «почти кино в семи главах» был отобран для участия в онлайн-программе XXVII Псковского Пушкинского театрального фестиваля. По словам арт-дирекции фестиваля, «этот спектакль кажется одним из самых сильных в программе».

С 20 мая по 8 июня на сайте фестиваля, а также на сайте Псковского театра драмы имени Пушкина пройдут видеотрансляции 22-х спектаклей. География обширная: Израиль, Литва, Финляндия, Эстония, Петербург, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край, Кемеровская, Омская, Саратовская, Тюменская, Челябинская и, конечно, Псковская области. Тематика неизменна – спектакли, созданные на основе или по мотивам произведений Пушкина и других российских классиков.

Помимо Русского драмтеатра, в программу фестиваля вошли: театр «Приют комедианта» со спектаклем «Шинель. Dress Code», режиссёр Тимофей Кулябин; шведский театр «Вирус» со спектаклем «Мастер и Маргарита», режиссёр Эйидль Палльсон; театр-фестиваль «Балтийский дом» со спектаклем «Тарас Бульба», режиссёр Андрий Жолдак, Псковский академический театр драмы имени Пушкина со спектаклем «Река Потудань», режиссёр Сергей Чехов; театр «Гешер» со спектаклем «Отцы и дети», режиссёр Йехезкель Лазаров; театр «R.A.A.A.M.» со спектаклем «Алексей Каренин», режиссёр Алексей Песегов и другие.

- Премьера «Наводнения» состоялась в ноябре прошлого года. Вдохновлённый фильмами в жанре «арт-хаус», Сергей Левицкий создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах». На «оголенный» замятинский сюжет режиссер «нарастил» новых героев, новые сюжетные линии и, безусловно, новые смыслы, - отмечают в пресс-службе Русского драмтеатра.

История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. Здесь нет конкретной эпохи, отсылок к определённому историческому периоду, мало самого Замятина. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.

Также спектакль «Наводнение» также вошёл в афишу VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и должен был быть показан 20 мая в Новосибирске. Однако в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой фестиваль перенесён ровно на год и состоится в 2021 году.

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