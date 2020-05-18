В Иркутской области разрешили занятия спортом на открытом воздухе

Заниматься вместе могут не более двух человек или семьи



В Иркутской области в рамках первого этапа регионального плана снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, разрешены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, без использования спортивного инвентаря общественного пользования, при условии совместных занятий не более двух человек или с совместно проживающими членами семьи. Об этом рассказал заместитель министра спорта региона Павел Богатырёв.



- С 14 мая внесены изменения в правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области и разрешены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, включая открытые объекты спорта, например, на стадионах и спортивных площадках. При условии, что совместно будут заниматься не более двух человек или совместно проживающие члены одной семьи. Групповые занятия пока не разрешены, - подчеркнул Павел Богатырёв.



Он также отметил, что в независимости от вида спорта уже можно заниматься общефизической подготовкой. По словам замминистра, если специфика вида спорта позволяет заниматься специальной подготовкой при условии соблюдения социальной дистанции и не более двух человек одновременно занимающихся, то такие занятия проводить можно.



Кроме того, Павел Богатырев пояснил, что разрешить занятия в закрытых помещениях предполагается при реализации третьего этапа регионального плана снятия ограничений. Этот этап будут вводить при значительном улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в Иркутской области и разрешении специалистов Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

