Заниматься вместе могут не более двух человек или семьи
В Иркутской области в рамках первого этапа регионального плана снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, разрешены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, без использования спортивного инвентаря общественного пользования, при условии совместных занятий не более двух человек или с совместно проживающими членами семьи. Об этом рассказал заместитель министра спорта региона Павел Богатырёв.
- С 14 мая внесены изменения в правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области и разрешены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, включая открытые объекты спорта, например, на стадионах и спортивных площадках. При условии, что совместно будут заниматься не более двух человек или совместно проживающие члены одной семьи. Групповые занятия пока не разрешены, - подчеркнул Павел Богатырёв.
Он также отметил, что в независимости от вида спорта уже можно заниматься общефизической подготовкой. По словам замминистра, если специфика вида спорта позволяет заниматься специальной подготовкой при условии соблюдения социальной дистанции и не более двух человек одновременно занимающихся, то такие занятия проводить можно.
Кроме того, Павел Богатырев пояснил, что разрешить занятия в закрытых помещениях предполагается при реализации третьего этапа регионального плана снятия ограничений. Этот этап будут вводить при значительном улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в Иркутской области и разрешении специалистов Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
В Иркутской области разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, Фото:
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