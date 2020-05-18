В Улан-Удэ отмечают Международный день музеев

Горсовет напомнил об истории Верхнеудинской городской думы
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев празднуется более чем в 150 странах.
В столице Бурятии в этот день поздравления принимают и сотрудники музея истории города Улан-Удэ. Он был создан 10 декабря 1999 года постановлением администрации города Улан-Удэ. В июне 2000 года музей начал работать на ул. Свердлова, 13. В марте 2001 года музею был выделен дом купца Ивана Флегонтовича Голдобина в исторической части города по адресу: ул. Ленина, 26.
В феврале – марте этого года в музее работала выставка к 145-летию Верхнеудинской городской думы. На ней были представлены исторические документы и фотографии о деятельности городских гласных. Также посетители могли увидеть кресло городского главы из фондов Национального музея РБ.
- Улан-Удэнский городской Совет депутатов – правопреемник Верхнеудинской городской думы. Она была организована одной из первых в Сибири и вела работу, созвучную тем проблемам, которые мы решаем сейчас – состояние дорог, освещение улиц и так далее, – сказал на открытии депутат Улан-Удэнского горсовета Александр Иринчеев. – Естественно, у руля стояли прогрессивные для того времени люди. Их заслуга – благодаря своей инициативности они добились того, чтобы железная дорога прошла через Верхнеудинск. Так было заложено будущее города.
Свое 25-летие в этом году празднует и Улан-Удэнский городской Совет депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Справка
Девятого ноября 1875 года состоялось первое заседание гласных Верхнеудинской думы. Сохранился протокол этого исторического заседания, в котором записано: «…после божественной литургии и приведения к присяге городского головы, членов и секретаря в здании городской думы и распорядительной управы принесено Господу Богу молебное служение и затем открыты Верхнеудинская дума и распорядительная управа…».
Верхнеудинская дума состояла из председателя и 36 гласных. Первый состав был представлен купцами, купеческими детьми, мещанами, отставными чиновниками, священнослужителями. Первым городским головою был избран Иакинф Петрович Фролов, купец первой гильдии.
Одно из самых важных достижений Верхнеудинской думы – решение добиться проведения через город Транссибирской магистрали. Дума ходатайствовала об этом перед вышестоящими органами власти. Первый железнодорожный поезд прибыл на станцию Верхнеудинск 15 августа 1899 года.
В Улан-Удэ отмечают Международный день музеев
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