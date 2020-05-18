 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Мая

17 Мая

Популярное

В заповеднике в Бурятии звери пробуют фотоловушки «на зуб»

В заповеднике в Бурятии звери пробуют фотоловушки «на зуб»
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
В Баргузинском заповеднике уже более четырёх лет работают фотоловушки

Более четырёх лет фотоловушки фиксируют жизнь обитателей Баргузинского заповедника в Бурятии. За всё это время в кадр попадали почти все крупные млекопитающие, которых вживую увидеть в естественной среде очень сложно. Это, например, такие виды, как северный и благородный олени, лось и кабарга.

- Кроме парнокопытных, в кадр устройства попадают и хищные звери, и птицы. Чаще всего животные не замечают аппарат, установленный на дереве, но иногда он представляет для них особый интерес. Бывали случаи, когда зверь просто обнюхивал фотоловушку и уходил, редко пытался попробовать её «на зуб», - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- В этом году мы получили материал, накопленный за период прошлого года, к сожалению, фотографий и видеозаписей текущего года мы не получили, - добавляют сотрудники.

Была дополнительно установлена фотоловушка на озере Лосином, где выполняется только зимний маршрутный учёт. В дальнейшем, для охвата большей территории заповедных мест, количество лесных камер будет увеличиваться.

- Фотоловушки являются незаменимыми устройствами для сбора информации о скрытных и редких видах животных. Камера даёт возможность проводить мониторинг флоры и фауны круглый год, - заключили в «Заповедном Подлеморье».



Как сообщал «Байкал-Daily», также фотоловушки установлены в горах Бурятии для отслеживания снежных барсов. Недавно удалось снять самку снежного барса по кличке Гроза, которую не видели с 2018 года. Гроза появилась не одна, а с котёнком. К слову, свою кличку она заслужила как раз тем, что постоянно грызла фотоловушки.



дикие животные фотоловушка заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отмечают Международный день музеев
В Улан-Удэ отмечают Международный день музеев
Общество, 18.05.2020
Горсовет напомнил об истории Верхнеудинской городской думы
В заповеднике в Бурятии звери пробуют фотоловушки «на зуб»
В заповеднике в Бурятии звери пробуют фотоловушки «на зуб»
Общество, 18.05.2020
В Баргузинском заповеднике уже более четырёх лет работают фотоловушки
В Забайкалье студенты помогают в борьбе с лесными пожарами
В Забайкалье студенты помогают в борьбе с лесными пожарами
Общество, 18.05.2020
В их задачи входит разведка местности, обнаружение пожаров и контроль границ локализованных возгораний
В Бурятии есть семьи, которые получат сразу две выплаты на детей
В Бурятии есть семьи, которые получат сразу две выплаты на детей
Общество, 18.05.2020
Выплаты на детей до 16 лет начнут платить с июня
Людмила Воронцова провела тренировку для осуждённых онлайн
Людмила Воронцова провела тренировку для осуждённых онлайн
Общество, 18.05.2020
Серебряный призёр чемпионата мира вышла на связь с колонией-поселением №3
В Улан-Удэ приостановлена работа маршрута №28
В Улан-Удэ приостановлена работа маршрута №28
Общество, 18.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
В Бурятии начали выпускать защитные экраны для лица
В Бурятии начали выпускать защитные экраны для лица
Общество, 18.05.2020
Вскоре будет запущено серийное производство крайне нужных в Бурятии средств индивидуальной защиты многоразового использования. ФОТО
Бывшая маршрутчица из Бурятии обосновалась в Италии
Бывшая маршрутчица из Бурятии обосновалась в Италии
Общество, 18.05.2020
Уроженка Кижингинского района Наталья, проживающая 15 лет в итальянском Солерно, поделилась своей историей
Улан-Удэ произвёл на известного путешественника «печальное и удручающее впечатление»
Улан-Удэ произвёл на известного путешественника «печальное и удручающее впечатление»
Общество, 18.05.2020
Блогеру, который проехал 55 стран, в целом понравилась Бурятия, но не её столица
В Бурятии сироты отметили международный день семьи
В Бурятии сироты отметили международный день семьи
Общество, 18.05.2020
В центре «Добрый» для ребят организовали спортивно-развлекательную программу
В Бурятии впервые провели уникальную операцию на аорте
В Бурятии впервые провели уникальную операцию на аорте
Общество, 18.05.2020
Врачи спасли жизнь 74-летнему пациенту, проведя сложнейшую операцию
В Иркутской области число случаев коровируса приближается к 700
В Иркутской области число случаев коровируса приближается к 700
Общество, 18.05.2020
В Забайкальском крае около шестисот случаев
В Бурятии военные готовы помочь тушить пожары
В Бурятии военные готовы помочь тушить пожары
Общество, 18.05.2020
Проверена готовность систем обнаружения и тушения пожаров в спецгруппах Восточного военного округа в Бурятии
Улан-удэнку обязали выделить детям доли в квартире
Улан-удэнку обязали выделить детям доли в квартире
Общество, 18.05.2020
Женщина «забыла» сделать это после того, как потратила маткапитал

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^