В заповеднике в Бурятии звери пробуют фотоловушки «на зуб»

Более четырёх лет фотоловушки фиксируют жизнь обитателей Баргузинского заповедника в Бурятии. За всё это время в кадр попадали почти все крупные млекопитающие, которых вживую увидеть в естественной среде очень сложно. Это, например, такие виды, как северный и благородный олени, лось и кабарга.
- Кроме парнокопытных, в кадр устройства попадают и хищные звери, и птицы. Чаще всего животные не замечают аппарат, установленный на дереве, но иногда он представляет для них особый интерес. Бывали случаи, когда зверь просто обнюхивал фотоловушку и уходил, редко пытался попробовать её «на зуб», - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- В этом году мы получили материал, накопленный за период прошлого года, к сожалению, фотографий и видеозаписей текущего года мы не получили, - добавляют сотрудники.
Была дополнительно установлена фотоловушка на озере Лосином, где выполняется только зимний маршрутный учёт. В дальнейшем, для охвата большей территории заповедных мест, количество лесных камер будет увеличиваться.
- Фотоловушки являются незаменимыми устройствами для сбора информации о скрытных и редких видах животных. Камера даёт возможность проводить мониторинг флоры и фауны круглый год, - заключили в «Заповедном Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», также фотоловушки установлены в горах Бурятии для отслеживания снежных барсов. Недавно удалось снять самку снежного барса по кличке Гроза, которую не видели с 2018 года. Гроза появилась не одна, а с котёнком. К слову, свою кличку она заслужила как раз тем, что постоянно грызла фотоловушки.