В Забайкалье пересчитают выплаты медикам, работающим с COVID-19

Перерасчёт дополнительных стимулирующих выплат будет завершён в ближайшее время
Министерство здравоохранения Забайкальского края ведёт перерасчёт дополнительных стимулирующих выплат медицинским работникам, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией, а также водителям автомобилей скорой медицинской помощи в связи с уточнением механизма начисления таких выплат федеральным ведомством.
- Выплаты медицинским работникам в Забайкалье начались с 10 мая и завершились в соответствии с поручением президента страны 15-го. Накануне регионы получили разъяснения министра здравоохранения РФ о том, что правительством принято решение уточнить принципы назначения стимулирующих выплат медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом. Федеральные стимулирующие доплаты будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. В связи с этим мы проводим перерасчёт начисленных сумм, – пояснила глава регионального минздрава Анна Шангина.
Она добавила, что эта работа будет завершена в ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, в Забайкальский край для стимулирующих выплат поступил 171 миллион рублей. Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц.
По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Выплаты предусмотрены на три месяца – апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Данные изменения коснулись постановления правительства РФ №484 от 12 апреля 2020 года.
Министерством здравоохранения края запущена горячая линия для медицинских работников, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией: 8 (3022) 210-010. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
В Забайкалье пересчитают выплаты медикам, работающим с COVID-19
Общество, Фото:
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