Серебряный призёр чемпионата мира вышла на связь с колонией-поселением №3
В колонии-поселении №3 в Улан-УДэ прошла тренировка в онлайн-режиме под руководством серебряного призёра чемпионата мира 2019 года, чемпионки России 2019 года по боксу Людмилы Воронцовой.
В мероприятии приняли участие осуждённые мужского отряда. Людмила Воронцова провела с ними разминку и показала комплекс упражнений для начинающих спортсменов, которые можно выполнять в домашних условиях.
Осуждённые поблагодарили чемпионку за занятие и пожелали ей дальнейших побед в соревнованиях, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова была признана лучшим спортсменом Бурятии 2019 года. Недавно она заявила, что намерена принять участие как минимум в двух Олимпиадах.
Людмила Воронцова провела тренировку для осуждённых онлайн
Общество, Фото:
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