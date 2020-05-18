В Бурятии выбрали «Семьи года 2020»

Победители регионального этапа будут бороться за победу в финале всероссийского конкурса



В Бурятии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2020». Пять семей победителей представят республику в разных номинациях в финале конкурса.



В этом году самой популярной среди семей Бурятии стала номинация «Молодая семья». Здесь среди 8 участников лучшей стала семья Байбаковых (Бичурский район, с. Бичура). Семь конкурсантов были представлены в номинации «Семья – хранитель традиций». Победителем стала семья Нолевых (Баргузинский район с. Усть-Баргузин).



Среди многодетных семей заслуженную победу одержала семья Баторовых (Селенгинский район, с. Сутой). В номинации «Сельская семья» лидировала семья Алексеевых (Северо-Байкальский район, с. Кумора). «Золотой семьёй» года стала семья Педориных (Тункинский район, п. Монды).



По итогам проведения федерального этапа предусмотрено издание национальной книги – летописи «Семья года, Россия, 2020 год», включающей в себя два издания, в первом из которых будут представлены семьи – победители, во втором – семьи-участники конкурса. Всем им будут направлены свидетельства об участии во всероссийском конкурсе.



Напомним, что всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года в рамках реализации концепции государственной семейной политики. Цель конкурса – продвижение в обществе ценности семьи, повышение престижа семейного образа жизни, ответственного родительства.



Семьи Бурятии ежегодно принимают в нём участие. Так, в число победителей конкурса вошли:

- семья Жамбалдоржиевых (Хоринский район) в номинации «Сельская семья» (2016 г.);

- семья Дамбаевых (Иволгинский район) в номинации «Семья – хранитель традиций» (2017 г.);

- семья Власовых (г. Улан-Удэ) в номинации «Молодая семья» (2018 г.);

- семья Хазагаевых (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2019 г.).



Их имена вписаны в почётную книгу «Семья года», изданную фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.





