В Забайкалье начали оцифровку хранящейся в фондах кинохроники

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

Уже оцифрованы редкие документальные фильмы и 16 полнометражных художественных лент



В Забайкальском крае начата оцифровка хранящегося фильмофонда краевой государственной кинокомпании, в первую очередь, из подраздела «Региональное кино». В этот подраздел входят фильмы, очерки и киносюжеты, снятые Восточно-Сибирской студией кинохроники, а также киноматериалы других студий по тематике, относящейся к Забайкалью.



По информации госкинокомпании, к настоящему времени методом экранной оцифровки было оцифровано 16 полнометражных художественных фильмов, 28 частей (по 10 минут) хроникально-документальных фильмов и кинохроникальных сюжетов.



- Оцифровка ведётся так называемым «экранным» способом с использованием кинопроектора и цифровой HD видеокамеры. Фильм оцифровывается по частям, на каждую часть осуществляется минимум 2 прогона через тракт. Далее идёт обработка на видеомонтажном компьютере: цифровая цвето- и тон-коррекция, шумоподавление, коррекция дорожки звукового сопровождения. Затем идёт просчёт проекта в компьютере в единый файл. После этого фильм перекачивается на внешний накопитель для архивного хранения, – пояснил инженер по оцифровке Забайкальской государственной кинокомпании Андрей Шаронов.



По его словам, с учётом всех вышеперечисленных процессов, полная оцифровка одной части (10 минут) длится около 4-х часов рабочего времени. То есть для качественной оцифровки полнометражного художественного фильма средней продолжительностью 80 минут (8 частей) необходимо 32 часа рабочего времени, а это 4 рабочих дня. Если фильмокопия находится в неудовлетворительном состоянии, то необходим процесс фильмореставрации на специальном оборудовании, что занимает примерно 16 рабочих часов на 8 частей.



Как рассказала директор Забайкальской государственной кинокомпании Елена Назарова, по поручению министра культуры региона Татьяны Цымпиловой в первую очередь оцифровываются фильмы, связанные с местной краевой тематикой. Так, был оцифрованы редкие документальные фильмы: Ленинградской студии кинохроники «Забайкальский фронт», Дальневосточной студии кинохроники – «Последние залпы большой войны». Также был оцифрован фильм киностудии «Азия-фильм» о ветеране Сталинградской битвы из Забайкалья «Житие пенсионера Лепского».



История предприятия, занимающегося кинопрокатной деятельностью, началась 16 августа 1924 года. Тогда было создано Читинское Агентство «Госкино», которое помимо Забайкальской губернии обслуживало и Бурят-Монгольскую АССР.

