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Улан-Удэ произвёл на известного путешественника «печальное и удручающее впечатление»

Улан-Удэ произвёл на известного путешественника «печальное и удручающее впечатление»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Блогеру, который проехал 55 стран, в целом понравилась Бурятия, но не её столица

Путешественник Алексей Жирухин, побывавший в 55 странах мира, ведёт блог «Путешествия со смыслом». Его аудитория на Яндекс.Дзен превышает 850 тысяч человек. Недавно блогер побывал в Бурятии и поделился своими впечатлениями. О Бурятии он отозвался как о колоритной республике.

- Российская Федерация состоит из 85 субъектов, 22 из которых являются республиками, я проехал почти все. Республика в России - это как мини-государство со своими законами, особенным населением и присущим для каждой колоритом. Мне очень нравится посещать республики, потому что они все очень сильно отличаются от друг друга, но самая колоритная, по моему мнению - это Бурятия, - пишет он в своём блоге.

Блогер отметил, что колорит начинает проявляться ещё до въезда в столицу - в подтверждение Жирухин опубликовал снимки остановки, торговых центров, кафе и дацана. «Даже переход через магистраль сделан в национальном стиле», - добавляет путешественник.

- Въезд в город хоть и не отличается красотой и сделан с обилием визуального спама, но тоже с колоритом, - продолжает он.

Алексей Жирухин разместил в блоге и фотографии памятников, зданий, которые привлекли его внимание. Гость не обошёл вниманием, конечно же, национальную кухню.

- А какая в Бурятии потрясающая национальная еда... Её оценят любители вкусно и сытно покушать: бухлер, хуруш (орфография сохранена) и буузы, - перечисляет он.

Дальше путешественник советует всем, кто планирует сюда приехать, обязательно посетить два места - чтобы по-настоящему оценить колориты удивительной республики. По его мнению, первое – это дацан «Ринпоче Багша». «Ни прогулки по центру, ни походы в музеи не могут с этим сравниться», - восхищается местом Жирухин.

- Можно свободно зайти в буддийский храм, позвонить в огромный колокол в саду монастыря и пройти по тропе 12-ти символов года, пообщавшись с монахами, - пишет он.

Вторым местом, которое покорило гостя, стал Иволгинский дацан. «Это самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира», - делится путешественник с пользователями.

«Производит глубоко печальное и удручающее впечатление»

Однако Улан-Удэ популярному блогеру и путешественнику не понравился.

- Несмотря на все колориты Бурятии, о которых я писал в прошлой статье, сама столица региона - город Улан-Удэ производит глубоко печальное и удручающее впечатление. О нём и поговорим, тем более в конце 2019 года его признали худшим городом России, - нелестно отзывается Алексей Жирухин о городе.

Он отмечает, что «центр города, представленный несколькими улицами, сделан шикарно, но стоит чуть отойти от этого центра - в этом плане Улан-Удэ мало отличается от любого другого города России».

Путешественнику не понравились множество старых деревянных домов, отсутствие в некоторых местах пешеходных переходов и т.д.

- А это самая абсурдная вывеска. По одной легенде, раньше на этом месте или продавали мед или устраивалась ярмарка меда, но когда набережную перестроили, на том месте сделали туалет, и люди, не знавшие об этом, постоянно заходили и спрашивали насчёт мёда, после чего и повесили эту вывеску, - рассказывает Жирухин об известной в Улан-Удэ вывеске «Тут мёда нет» возле рынка «Народный».

«Лично я бы не поставил его на последнюю строчку, есть город и хуже, о нём расскажу в следующих постах», - подвёл он итог в посте.

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