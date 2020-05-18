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Актёр из Улан-Удэ борется за роль в новом сериале «Удалёнка»

Актёр из Улан-Удэ борется за роль в новом сериале «Удалёнка»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Артист Русского драмтеатра Владимир Барташевич уже прошёл онлайн-кастинг

Улан-удэнец, артист Государственного русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале «Удалёнка». Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

7 мая телеканал «360» объявил о проведении онлайн-кастинг в сериал, который будет снят на удалёнке. Пройти пробы может любой актёр из России, выбрав для себя одну из ролей.

Владимир Барташевич подал заявку на роль директора агентства Ивана Ивановича. Он прошёл первый этап онлайн-кастинга и сейчас участвует в голосовании. Зрители сами решат, кто из трёх, прошедших в финал, актёров сыграет роль директора агентства. Конкурентами Владимира стали артист из Минска Арсений Седов и Андрей Носков, известный по сериалам «Агент национальной безопасности», «Подарок судьбы» и другие.

Проголосовать за Владимира Барташевича и поддержать артиста из Бурятии можно в Телеграме, набрав в поиске «сериал «Удалёнка» и отдать свой голос за актёра в посте «кто будет играть директора?» 
актеры сериал Русский драмтеатр
 
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