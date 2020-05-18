Артист Русского драмтеатра Владимир Барташевич уже прошёл онлайн-кастинг
Улан-удэнец, артист Государственного русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале «Удалёнка». Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.
7 мая телеканал «360» объявил о проведении онлайн-кастинг в сериал, который будет снят на удалёнке. Пройти пробы может любой актёр из России, выбрав для себя одну из ролей.
Владимир Барташевич подал заявку на роль директора агентства Ивана Ивановича. Он прошёл первый этап онлайн-кастинга и сейчас участвует в голосовании. Зрители сами решат, кто из трёх, прошедших в финал, актёров сыграет роль директора агентства. Конкурентами Владимира стали артист из Минска Арсений Седов и Андрей Носков, известный по сериалам «Агент национальной безопасности», «Подарок судьбы» и другие.
Проголосовать за Владимира Барташевича и поддержать артиста из Бурятии можно в Телеграме, набрав в поиске «сериал «Удалёнка» и отдать свой голос за актёра в посте «кто будет играть директора?»
Актёр из Улан-Удэ борется за роль в новом сериале «Удалёнка»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В центре «Добрый» для ребят организовали спортивно-развлекательную программу
Артист Русского драмтеатра Владимир Барташевич уже прошёл онлайн-кастинг
Врачи спасли жизнь 74-летнему пациенту, проведя сложнейшую операцию
В Забайкальском крае около шестисот случаев
Проверена готовность систем обнаружения и тушения пожаров в спецгруппах Восточного военного округа в Бурятии
«Королеву шансона» несли до вагона на руках
Женщина «забыла» сделать это после того, как потратила маткапитал
Ламы помолятся, чтобы новые деревца прижились
Начальник украл насосную станцию и продал её
Нарушение выявила прокуратура
Погода в республике улучшается
Виктора Харитонова называли «чемпионом по знанию Бурятии»
Однако статистика разводов всё ещё печальная
Митрополит Савватий снял видео с лесной прогулки со своим псом
Связисты развернули полевые подвижные пункты управления