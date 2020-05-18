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Медикам Иркутской области, борющимся с COVID-19, перечислены доплаты за апрель

Медикам Иркутской области, борющимся с COVID-19, перечислены доплаты за апрель
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
12 медицинским организациям региона была произведена доплата в 9 млн 675 тыс. рублей

Доплаты за апрель медикам Иркутской области, контактирующим с коронавирусными пациентами, произведены в полном объёме. Это стало известно 17 мая, во время видеосовещания врио губернатора области Игоря Кобзева с руководителями медицинских учреждений региона и главами профильных министерств и ведомств.

Накануне глава региона поручил в срочном порядке сделать перерасчёт выплат медработникам в соответствии с изменениями в постановление правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484, и довести денежные средства до получателей. В первоначальной редакции постановления правительства РФ выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время. Теперь фактор времени не учитывается.

- После внесения изменений в постановление правительства РФ № 484, сегодня была произведена доплата в общей сложности 9 млн 675 тыс. рублей 12 медицинским организациям региона, которые оказывают скорую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Доплата была произведена из расчёта 50 тыс. руб. – врачам, 25 тыс. рублей – фельдшерам и водителям, – доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Глава ведомства сообщила, что на сегодня за счёт средств, которые были выделены из федерального бюджета региону, министерством здравоохранения Иркутской области уже перечислен аванс за первую половину мая медорганизациям, которые работают с коронавирусными пациентами. Полностью стимулирующие выплаты должны быть произведены до конца месяца.

Игорь Кобзев подчеркнул, что право на выплаты имеют и иные специалисты, не входящие в категорию медперсонала, которые по долгу службы также вошли в так называемую «красную зону» и подверглись риску заражения коронавирусом. Сегодня глава региона заслушал руководителей каждого медицинского учреждения, чтобы выяснить скольким ещё специалистам необходимо произвести дополнительные стимулирующие выплаты за апрель.

- Риску подвергаются специалисты технического, обслуживающего персонала и не только. У нас должна быть точная информация, сколько таких человек за месяц вошло в «красную зону», чтобы эти люди тоже получили дополнительные выплаты, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Врио губернатора дал поручение главному правовому управлению совместно с министерством здравоохранения региона отработать этот вопрос отдельно с каждым медицинским учреждением, где идёт работа с больными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

По информации пресс-службы следственного комитета РФ по Иркутской области, ранее, 16 мая, в Интернете появилось видеообращение, которое записали работники скорой медицинской помощи Иркутска. Медперсонал пожаловался на невыплату доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
коронавирус Иркутская область
 
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