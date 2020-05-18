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В Бурятии впервые провели уникальную операцию на аорте

В Бурятии впервые провели уникальную операцию на аорте
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Врачи спасли жизнь 74-летнему пациенту, проведя сложнейшую операцию

Хирурги республиканской клинической больницы имени Семашко впервые провели уникальную для Бурятии операцию по протезированию самого опасного проявления атеросклероза — аневризмы брюшного отдела аорты с холицестэктомией. 74-летний пациент перенёс вмешательство благополучно, сообщили в пресс-службе РКБ имени Семашко.

По словам врачей, пожилой пациент длительное время мучался от приступов желчекаменной болезни. Во время очередной госпитализации в БСМП ему диагностировали аневризму брюшной аорты.

Пациента госпитализировали в отделение сосудистой хирургии. Из-за высокого риска врачи приняли решение об открытой операции.

- Хирурги провели сразу две сложные операции: резекция аневризмы с последующим протезированием аорты и проведение холецистэктомии. Но ситуация осложнялась наличием добавочной почечной артерии, при пересечении которой возможна гибель одной из почек. В связи с этим врачи реплантировали артерию в просвет сосудистого протеза. Отметим, что диаметр данной артерии составлял всего 5 мм., - поясняют в больнице.

Операция длилась 5,5 часов.

В настоящий момент пациент в полном здравии, готовится к выпискуе

Аорта – самый главный артериальный сосуд в организме. Он отходит от левого желудочка сердца, проходит через грудную клетку, брюшную полость, от него отходят ветви, которые снабжают кровью головной мозг, сердце, почки, лёгкие, печень – все органы и системы. Обычно аорта имеет диаметр 2-3 сантиметра. Кровь по сосуду идёт под давлением, в норме 120 на 80, но у кого-то оно бывает и 180, и 200. С возрастом аорта поражается атеросклерозом, и слабые места под давлением начинают выпячиваться – на определённом участке аневризма может стать 5-6 сантиметров и больше. Кроме того, стенка сосуда в этом месте ещё истончается, и если у такого человека вдруг подскочит давление, то аорта может разорваться и лопнуть. Выжить в такой ситуации не реально, практически 98% пациентов погибает.
врачи хирургия
 
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