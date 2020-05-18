Улан-удэнку обязали выделить детям доли в квартире

Женщина «забыла» сделать это после того, как потратила маткапитал



Судебные приставы обязали улан-удэнку оформить в общую долевую собственность квартиру с определением долей на двух несовершеннолетних детей.



Ранее улан-удэнке было выдано свидетельство на право получения материнского капитала после рождения второго ребёнка. Женщина на маткапитал погасила основной долг и проценты по договору целевого займа для приобретения квартиры. Однако родительница в течение шести месяцев благоустроенную квартиру в общую долевую собственность с детьми не оформила. Такое нарушение законодательства явилось основанием для обращения районного прокурора в суд.



В службе судебных приставов в отношении улан-удэнки было возбуждено исполнительное производство. Должница исполнила требование суда после разъяснения судебным приставом норм законодательства, связанных с ограничительными и принудительными мерами, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



