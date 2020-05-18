 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Мая

17 Мая

Популярное

Улан-удэнку обязали выделить детям доли в квартире

Улан-удэнку обязали выделить детям доли в квартире
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина «забыла» сделать это после того, как потратила маткапитал

Судебные приставы обязали улан-удэнку оформить в общую долевую собственность квартиру с определением долей на двух несовершеннолетних детей.

Ранее улан-удэнке было выдано свидетельство на право получения материнского капитала после рождения второго ребёнка. Женщина на маткапитал погасила основной долг и проценты по договору целевого займа для приобретения квартиры. Однако родительница в течение шести месяцев благоустроенную квартиру в общую долевую собственность с детьми не оформила. Такое нарушение законодательства явилось основанием для обращения районного прокурора в суд.

В службе судебных приставов в отношении улан-удэнки было возбуждено исполнительное производство. Должница исполнила требование суда после разъяснения судебным приставом норм законодательства, связанных с ограничительными и принудительными мерами, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

материнский капитал судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнку обязали выделить детям доли в квартире
Улан-удэнку обязали выделить детям доли в квартире
Общество, 18.05.2020
Женщина «забыла» сделать это после того, как потратила маткапитал
В Иволгинском дацане ламы высадили яблони и клёны
В Иволгинском дацане ламы высадили яблони и клёны
Общество, 18.05.2020
Ламы помолятся, чтобы новые деревца прижились
В Улан-Удэ оштрафовали работника «Водоканала» за растрату имущества
В Улан-Удэ оштрафовали работника «Водоканала» за растрату имущества
Общество, 18.05.2020
Начальник украл насосную станцию и продал её
В Улан-Удэ воздух прогреется до +21
В Улан-Удэ воздух прогреется до +21
Общество, 18.05.2020
Погода в республике улучшается
В Бурятии ушёл из жизни известный краевед Виктор Харитонов
В Бурятии ушёл из жизни известный краевед Виктор Харитонов
Общество, 17.05.2020
Виктора Харитонова называли «чемпионом по знанию Бурятии»
В Бурятии чаще женились, чем разводились
В Бурятии чаще женились, чем разводились
Общество, 17.05.2020
Однако статистика разводов всё ещё печальная
Бурятский митрополит показал своего питомца Бруно
Бурятский митрополит показал своего питомца Бруно
Общество, 17.05.2020
Митрополит Савватий снял видео с лесной прогулки со своим псом
В Бурятии провели тренировку военные связисты
В Бурятии провели тренировку военные связисты
Общество, 17.05.2020
Связисты развернули полевые подвижные пункты управления
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
Общество, 17.05.2020
Число смертей от старости в Бурятии сократилось  
Жители Бурятии разделились на два лагеря из-за отмены выпускных
Жители Бурятии разделились на два лагеря из-за отмены выпускных
Общество, 17.05.2020
Пользователи второй день бурно обсуждают видеообращение 11-классников Бурятии к правительству
Солист всемирно известной группы Hurts вспомнил о Байкале
Солист всемирно известной группы Hurts вспомнил о Байкале
Общество, 17.05.2020
Солист британской группы Hurts Тео Хатчкрафт вспомнил о Байкале в интервью BAZAAR
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 17.05.2020
В Улан-Удэ до +18 градусов 

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^