В Иволгинском дацане ламы высадили яблони и клёны













17 мая в Иволгинском дацане ламы и хувараки Буддийского университета высадили 24 яблони и 40 клёнов.Саженцы по просьбе ширээтэ ламы (настоятеля) дацана Аюра Цырендылыкова направила администрация Улан-Удэ, а доставку лично контролировал директор городского лесничества Алексей Коваленков, сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.Несколько лет главный буддийский храм страны занимается озеленением и благоустройством монастырского комплекса. В этом году настоятель дацана обратился к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову с просьбой поддержать инициативу лам по благоустройству храмовой территории.– Мы очень рады видеть, как становится красивее и зеленее столица республики. Также зеленее и лучше станет и территория Иволгинского дацана, – отметил ширээтэ лама.Ламы, в свою очередь, во время молебна помолятся, чтобы деревья, высаживаемые мэрией, хорошо приживались.Программа «Зелёный город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев. По этой программе к 2024 году обеспеченность горожан зелёными насаждениями должна составить 10 квадратных метров на человека. На сегодня этот показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца, сообщили в пресс-службе мэрии.