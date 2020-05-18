В Улан-Удэ оштрафовали работника «Водоканала» за растрату имущества

Начальник украл насосную станцию и продал её
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении должностного лица муниципального унитарного предприятия «Водоканал». Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения».
Установлено, что мужчина, являясь начальником участка насосных станций, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя служебное положение, украл погружной насос, продав его представителю жилищного комплекса в Улан-Удэ. Предприятию причинён материальный ущерб на сумму 83 тысячи рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемый ущерб возместил.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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