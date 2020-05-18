Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон о безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.
Выявлено шесть фактов наличия прав на управление транспортными средствами у лиц, состоящих на учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов». Этот диагноз является противопоказанием для управления транспортными средствами.
В суд направлено шесть исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами указанными лицами.
Кяхтинский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии лишили прав водителей, состоящих на учёте в наркодиспансере
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