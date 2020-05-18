В Бурятии лишили прав водителей, состоящих на учёте в наркодиспансере

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон о безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.



Выявлено шесть фактов наличия прав на управление транспортными средствами у лиц, состоящих на учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов». Этот диагноз является противопоказанием для управления транспортными средствами.



В суд направлено шесть исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами указанными лицами.



Кяхтинский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.





