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В Бурятии лишили прав водителей, состоящих на учёте в наркодиспансере

В Бурятии лишили прав водителей, состоящих на учёте в наркодиспансере
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон о безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.

Выявлено шесть фактов наличия прав на управление транспортными средствами у лиц, состоящих на учёте в Республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов». Этот диагноз является противопоказанием для управления транспортными средствами.

В суд направлено шесть исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами указанными лицами.

Кяхтинский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.


прокуратура
 
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