Бурятский митрополит показал своего питомца Бруно

Митрополит Бурятский и Улан-Удэнский Савватий на днях опубликовал в Instagram небольшое видео, где показал своего питомца – лабрадора по кличке Бруно.
«Всю зиму не гулял с моим верным Бруно. Наконец, сегодня выдался день: накупался, набегался вдоволь», - написал митрополит Савватий.
На вопрос, где же купался пёс, глава Бурятской митрополии ответил: «В горной речке».
Подписчики назвали Бруно « красавцем» и «славным псом». Пользователи оставляют комментарии: «Какой милаш», «Классный пёс», «Самые приятные и радостные моменты, прогулки по лесу с любимым питомцем», «Добрый архиерейский пёсик», «Милейшее создание какое Ваш пёс!».
Савватий активный пользователь соцсетей. Судя по снимкам, он большой любитель природы, заядлый рыбак, а также грибник. Фотографиями с «грибной охоты» митрополит делится едва ли не каждый сезон.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля Бурятский митрополит поделился, куда в первую очередь отправится после снятия ограничительных мер из-за коронавируса.