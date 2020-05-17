В Бурятии провели тренировку военные связисты

Связисты развернули полевые подвижные пункты управления



В Бурятии подразделения связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи с руководством общевойскового объединения, подчинённых соединений и воинских частей. Были задействованы пункты управления, оснащённые цифровыми средствами связи и автоматизации, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе тренировки специалисты отработали развёртывание полевых подвижных пунктов управления. Они проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.



Применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.



Также военные связисты отработали вопросы обеспечения охраны и обороны полевых пунктов управления от диверсионно-разведывательных групп условного противника.

