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В Бурятии провели тренировку военные связисты

В Бурятии провели тренировку военные связисты
Общество, 
Связисты развернули полевые подвижные пункты управления

В Бурятии подразделения связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи с руководством общевойскового объединения, подчинённых соединений и воинских частей. Были задействованы пункты управления, оснащённые цифровыми средствами связи и автоматизации, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе тренировки специалисты отработали развёртывание полевых подвижных пунктов управления. Они проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

Применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Также военные связисты отработали вопросы обеспечения охраны и обороны полевых пунктов управления от диверсионно-разведывательных групп условного противника.
военнослужащие связь
 
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