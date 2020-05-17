Связисты развернули полевые подвижные пункты управления
В Бурятии подразделения связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи с руководством общевойскового объединения, подчинённых соединений и воинских частей. Были задействованы пункты управления, оснащённые цифровыми средствами связи и автоматизации, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе тренировки специалисты отработали развёртывание полевых подвижных пунктов управления. Они проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.
Применялись радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.
Также военные связисты отработали вопросы обеспечения охраны и обороны полевых пунктов управления от диверсионно-разведывательных групп условного противника.
В Бурятии провели тренировку военные связисты
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