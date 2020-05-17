Число смертей от старости в Бурятии сократилось
В январе-феврале этого года в Бурятии умерли 1716 человек. Коэффициент смертности в республике составил 10,6 человек в расчёте на 1000 населения, сообщили в Бурятстатет.
Бурятстат озвучил основные причины смерти населения в республике. Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре). На втором месте –новообразования (17,8 %). Затем идут несчастные случаи, отравления и травмы – 12,1 %.
По сравнению с январем-февралем 2019 года наблюдалось снижение смертности от болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, инфекционных и паразитарных болезней, болезней органов дыхания. Сократилось даже число смертей от старости – на 8%.
- При этом наблюдался рост числа умерших от болезней нервной системы на 15,6 %, от неизвестных причин смерти – на 14 %, - уточнили в Бурятстате.
Как сообщал «Байкал-Daily», за первые два месяца 2020-го в Бурятии увеличилось число родившихся и снизилось число умерших. Численность населения республики приближается к миллиону.
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
Общество, Фото:
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