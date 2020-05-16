После публикации начата проверка
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию. Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью. Семья оказалась в сложной жизненной ситуации.
На ситуацию отреагировала прокуратура Бурятии. Начата проверка.
- По результатам проверки при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура Бурятии начала проверку о выживающей на одну пенсию семье
Общество, Фото:
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