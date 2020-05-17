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В Бурятии налаживается погода

В Бурятии налаживается погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Улан-Удэ до +18 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 мая по южной половине республики преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега.
 
Ветер северо-западный 6-11, местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днём 15-20, местами 5-10 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0-2 тепла, днём 16-18 тепла.
прогноз погоды
 
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