В Бурятии налаживается погода

В Улан-Удэ до +18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 мая по южной половине республики преимущественно без осадков, по северной половине местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега.
Ветер северо-западный 6-11, местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днём 15-20, местами 5-10 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0-2 тепла, днём 16-18 тепла.
После публикации начата проверка
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