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В России от коронавируса вылечилось более 63 тысяч человек

В России от коронавируса вылечилось более 63 тысяч человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скончалось 2,5 тысячи человек

По данным на 16 мая, в России зарегистрировано 272 043 случая заболевания коронавирусом, из них 9 200 – за последние сутки. Выздоровело 63 166 человек, умерло – 2 537.

Проведено 6,6 млн. тестов.

По состоянию на 16 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 510 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. 36% заболевших за все время выздоровели и выписаны из больниц - 195 всего, 17 за последние сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Скончались 3 человека.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 526 случаев заражения. Госпитализировано 382 человека, 51 их них из обсерваторов и 89 вахтовиков. Выздоровел 131 человек, умерло шесть человек. 

В Бурятии на сегодня 892 случая заражения коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 300 человек. Проходят лечение в стационарах 342 больных. Скончались шесть пациентов. На амбулаторном лечении находится 244 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания. 


коронавирус профилактика
 
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