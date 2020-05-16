Мужчина и женщина обворовали сельчанина
4 мая в полицию Тарбагатайского района Бурятии обратился 33-летний житель одного из садоводческих товариществ. Мужчина сообщил полицейским о краже сотового телефона, колонки и банковской карты.
Следствием установлено, что в начале мая мужчина находился в городе Улан-Удэ. Для поездки в Тарбагатайский район он остановил попутный автомобиль, в котором находились 28-летняя женщина и 26-летний мужчина. По дороге, решив расплатиться с водителем, потерпевший заехал в банкомат и снял деньги. Женщина находилась рядом и смогла запомнить пин-код.
Разговорившись в дороге с попутчиками, мужчина пригласил их к себе в гости для распития спиртного. После застолья горожанка украла имущество и сбежала вместе со своим знакомым.
Позже злоумышленница сняла 19 тысяч рублей с карты. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Оперативниками подозреваемая была задержана в Улан-Удэ. Телефон она успела продать, колонку полицейские изъяли и возвратили владельцу.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии напрасно доверился попутчикам
Общество, Фото:
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