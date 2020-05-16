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Жители Иркутской области и Забайкалья смогут лечиться от коронавируса в Бурятии

Жители Иркутской области и Забайкалья смогут лечиться от коронавируса в Бурятии
Общество,  Фото:Правительство РБ
Алексей Цыденов назвал возведённый многофункциональный медицинский центр самым современным в республике

Жители Иркутской области и Забайкальского края, заражённые коронавирусом, смогут лечиться в многофункциональном медицинском центре в Улан-Удэ, возведённом по поручению президента России Владимира Путина. Об этом доложил в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе совещания об открытии медицинских центров Минобороны РФ, передаёт ТАСС.

Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны. Решение принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. По данным минобороны, в пятницу введены в строй госпитали в Калининграде, Пушкине, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

- Заключено соглашение с Иркутской областью и Забайкальским краем. Жители этих регионов при необходимости могут лечиться в медцентре (в Улан-Удэ – прим. ред.), если будет ухудшение ситуации, - сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что возведённый многофункциональный медицинский центр – «самый современный на территории республики».

- В нём есть все необходимое оборудование, - добавил он. 

Как сообщал «Байкал-Daily», медцентр был построен за 49 дней. 

На 16 мая в республике зарегистрировано 892 случая заболевания коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 300 человек. Проходят лечение в стационарах 342 больных. На амбулаторном лечении находится 244 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания. Скончались шесть пациентов.

По состоянию на 16 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 510 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. 36% заболевших за все время выздоровели и выписаны из больниц - 195 всего, 17 за последние сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Скончались 3 человека.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 526 случаев заражения. Госпитализировано 382 человека, 51 их них из обсерваторов и 89 вахтовиков. Выздоровел 131 человек, умерло шесть человек.


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