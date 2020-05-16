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В Иркутской области и Забайкалье более 500 случаев заражения COVID-19

В Иркутской области и Забайкалье более 500 случаев заражения COVID-19
Общество, 
В регионах растёт число случаев заболевания

По состоянию на 16 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 510 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. 36% заболевших за все время выздоровели и выписаны из больниц - 195 всего, 17 за последние сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Скончались 3 человека.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 526 случаев заражения. Госпитализировано 382 человека, 51 их них из обсерваторов и 89 вахтовиков. Выздоровел 131 человек, умерло шесть человек.

В Бурятии на сегодня 892 случая заражения коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 300 человек. Проходят лечение в стационарах 342 больных. Скончались шесть пациентов. .

Иркутская область Забайкальский край профилактика коронавирус
 
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