 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Мая

15 Мая

Популярное

Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» прошёл в финал «Comedy Баттл»

Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» прошёл в финал «Comedy Баттл»
Общество, 
Жюри единогласным решением поддержали юмористов

Дуэт из Бурятии «Пурбо и Саня», в составе которого КВНщики команды «Берег Байкала» 23-летний Пурбо Ринчинов и 21-летний Александр Найданов, прошли в финал на шоу «Comedy Баттл» (16+) на ТНТ.

КВНщики из Улан-Удэ представили на передаче юмористическую зарисовку о ситуации с гостями на свадьбе.

Члены жюри, затаив дыхание, смотрели юмористическую сценку. В завершении, когда им предстояло решить судьбу парней об их дальнейшем участии в шоу, они поделились своими впечатлениями.

- Мне было весело, мне понравилось. Спасибо! - сказал член жюри Антон Шастун.

Его единогласно поддержали остальные юмористы, тем самым подарив ребят билет в финал шоу.

Выпуск пока доступен для просмотра на ТНТ-PREMIER, в телеэфире его покажут позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», юмористы из Бурятии прошли в первый этап шоу на ТНТ в середине марта. В предыдущий раз за ребят вступилась Марина Кравец, уговорив жюри дать юмористам шанс.

Возрастное ограничение 16+
телевидение шоу
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России
В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России
Общество, 16.05.2020
Его построили меньше, чем за 2 месяца 
В Иркутской области и Забайкалье более 500 случаев заражения COVID-19
В Иркутской области и Забайкалье более 500 случаев заражения COVID-19
Общество, 16.05.2020
В регионах растёт число случаев заболевания 
В Улан-Удэ из-за ремонта перекроют дорогу
В Улан-Удэ из-за ремонта перекроют дорогу
Общество, 16.05.2020
Также дорожный ремонт потребует вырубки деревьев 
Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон
Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон
Общество, 16.05.2020
При этом злоумышленница вынудила написать расписку, что гаджет отдан добровольно 
Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Общество, 16.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 мая
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
Общество, 16.05.2020
Ели и сосны появились в парке имени Жанаева 
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
Общество, 16.05.2020
В республике сохранится холодная погода
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, 15.05.2020
Однако физкультура в лесах, парках и скверах пока запрещена
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
Общество, 15.05.2020
В конкурсе участвуют видеоистории о ветеранах Великой Отечественной
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Общество, 15.05.2020
Участники онлайн-акции отжались более 51 тысяч раз
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
Общество, 15.05.2020
Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
Общество, 15.05.2020
Сейчас медики госпиталя на «передовой» в борьбе с коронавирусом
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
Общество, 15.05.2020
Заключительный этап международного детского фестиваля пройдёт в октябре
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Общество, 15.05.2020
За победу в конкурсе боролись 54 госпиталя из различных регионов РФ

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^