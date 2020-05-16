Жюри единогласным решением поддержали юмористов
Дуэт из Бурятии «Пурбо и Саня», в составе которого КВНщики команды «Берег Байкала» 23-летний Пурбо Ринчинов и 21-летний Александр Найданов, прошли в финал на шоу «Comedy Баттл» (16+) на ТНТ.
КВНщики из Улан-Удэ представили на передаче юмористическую зарисовку о ситуации с гостями на свадьбе.
Члены жюри, затаив дыхание, смотрели юмористическую сценку. В завершении, когда им предстояло решить судьбу парней об их дальнейшем участии в шоу, они поделились своими впечатлениями.
- Мне было весело, мне понравилось. Спасибо! - сказал член жюри Антон Шастун.
Его единогласно поддержали остальные юмористы, тем самым подарив ребят билет в финал шоу.
Выпуск пока доступен для просмотра на ТНТ-PREMIER, в телеэфире его покажут позже.
Как сообщал «Байкал-Daily», юмористы из Бурятии прошли в первый этап шоу на ТНТ в середине марта. В предыдущий раз за ребят вступилась Марина Кравец, уговорив жюри дать юмористам шанс.
Возрастное ограничение 16+
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» прошёл в финал «Comedy Баттл»
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