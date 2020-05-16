Пастухи продали 30 овец, украв их с фермы
В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемых в краже овец с территории овцеводческого хозяйства. Заявление о преступлении поступило в полицию в середине марта. Злоумышленниками оказались двое братьев, подрабатывавших пастухами на животноводческой стоянке.
Установлено, что втайне от руководства они продали с фермы, расположенной в четырёх километрах от села Удинск, 30 голов овец. Ущерб составил 300 тысяч рублей.
Подозреваемым 36 лет и 41 год, старший из них ранее осуждён за кражу, ему назначены обязательные работы, однако наказание он еще не отбыл.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 п. «в» УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии задержали братьев-скотокрадов
Общество, Фото:
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