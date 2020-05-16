28 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь⠀

Общество, Фото: из архива

За нарушение продавцам и предпринимателям грозят штрафы



Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в день Последнего звонка в школах - 28 мая, и в Международный день защиты детей – 1 июня, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. ⠀

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По закону в Бурятии не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.⠀

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Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют:⠀

на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации;⠀

на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации.





