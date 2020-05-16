 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Мая

15 Мая

Популярное

28 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь⠀

28 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь⠀
Общество,  Фото:из архива
За нарушение продавцам и предпринимателям грозят штрафы

Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в день Последнего звонка в школах - 28 мая, и в Международный день защиты детей – 1 июня, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. ⠀

По закону в Бурятии не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.⠀

Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют:⠀
на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации;⠀
на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации.


продажа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Рвался в бой бить фашистов»: О Герое Советского Союза Изоте Вакарине
«Рвался в бой бить фашистов»: О Герое Советского Союза Изоте Вакарине
Общество, 16.05.2020
Изот Вакарин был удостоен звания Героя Советского Союза в 1944 году
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» прошёл в финал «Comedy Баттл»
Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» прошёл в финал «Comedy Баттл»
Общество, 16.05.2020
Жюри единогласным решением поддержали юмористов 
В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России
В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России
Общество, 16.05.2020
Его построили меньше, чем за 2 месяца 
В Иркутской области и Забайкалье более 500 случаев заражения COVID-19
В Иркутской области и Забайкалье более 500 случаев заражения COVID-19
Общество, 16.05.2020
В регионах растёт число случаев заболевания 
В Улан-Удэ из-за ремонта перекроют дорогу
В Улан-Удэ из-за ремонта перекроют дорогу
Общество, 16.05.2020
Также дорожный ремонт потребует вырубки деревьев 
Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон
Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон
Общество, 16.05.2020
При этом злоумышленница вынудила написать расписку, что гаджет отдан добровольно 
Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Сегодня муниципальные автобусы в Улан-Удэ ездят по графику выходного дня
Общество, 16.05.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 16 мая
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
Общество, 16.05.2020
Ели и сосны появились в парке имени Жанаева 
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
Общество, 16.05.2020
В республике сохранится холодная погода
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, 15.05.2020
Однако физкультура в лесах, парках и скверах пока запрещена
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
Общество, 15.05.2020
В конкурсе участвуют видеоистории о ветеранах Великой Отечественной
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Общество, 15.05.2020
Участники онлайн-акции отжались более 51 тысяч раз
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
Общество, 15.05.2020
Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
Общество, 15.05.2020
Сейчас медики госпиталя на «передовой» в борьбе с коронавирусом

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^