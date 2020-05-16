При этом злоумышленница вынудила написать расписку, что гаджет отдан добровольно
10 мая в полицию с заявлением о грабеже обратилась 24-летняя улан-удэнка. Во время распития спиртного в доме у приятеля одна из участниц компании отобрала у неё телефон.
Предварительно установлено, что между девушками возник конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла ей побои и вынудила отдать гаджет. При этом подозреваемая потребовала написать расписку, что владелица мобильного передает ей имущество по доброй воле.
Под надуманным предлогом потерпевшей удалось покинуть компанию. Уехав, она сообщила о происшедшем в полицию.
- По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой злоумышленница - 27-летняя горожанка – была задержана, похищенное изъято. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за разбой и вымогательство, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон
Общество, Фото:
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