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Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон

Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон
Общество,  Фото:pixabay.com
При этом злоумышленница вынудила написать расписку, что гаджет отдан добровольно

10 мая в полицию с заявлением о грабеже обратилась 24-летняя улан-удэнка. Во время распития спиртного в доме у приятеля одна из участниц компании отобрала у неё телефон.

Предварительно установлено, что между девушками возник конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла ей побои и вынудила отдать гаджет. При этом подозреваемая потребовала написать расписку, что владелица мобильного передает ей имущество по доброй воле.

Под надуманным предлогом потерпевшей удалось покинуть компанию. Уехав, она сообщила о происшедшем в полицию.

- По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой злоумышленница - 27-летняя горожанка – была задержана, похищенное изъято. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за разбой и вымогательство, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

грабеж
 
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