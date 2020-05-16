Улан-удэнка избила знакомую и заставила её отдать телефон

При этом злоумышленница вынудила написать расписку, что гаджет отдан добровольно



10 мая в полицию с заявлением о грабеже обратилась 24-летняя улан-удэнка. Во время распития спиртного в доме у приятеля одна из участниц компании отобрала у неё телефон.



Предварительно установлено, что между девушками возник конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла ей побои и вынудила отдать гаджет. При этом подозреваемая потребовала написать расписку, что владелица мобильного передает ей имущество по доброй воле.



Под надуманным предлогом потерпевшей удалось покинуть компанию. Уехав, она сообщила о происшедшем в полицию.



- По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой злоумышленница - 27-летняя горожанка – была задержана, похищенное изъято. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за разбой и вымогательство, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



