 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Мая

15 Мая

Популярное

В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров

В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
Общество,  Фото:www.facebook.com/igorshutenkovpage
Ели и сосны появились в парке имени Жанаева

В Улан-Удэ начались работы по высадке деревьев-крупномеров в рамках муниципальной программы «Зелёный город». Накануне, 15 мая, в парке имени Жанаева сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили 22 сосны и 8 елей агрегатом-пересадчиком.

– Здесь получается красивая аллея. Сейчас самый сезон для пересадок, чем мы и занимаемся. Дирекция по паркам попросили у лесничества большие ели. Мы раньше не высаживали их, – отметил директор МБУ «Городское лесничество» Алексей Коноваленков.

О новых крупномерных елях в парках города рассказал Алексей Дымшаков, заместитель директора Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ

- Задумка была посадить помимо сосны в этом году крупномеры ели. Во всех парках центральной России возле административных зданий на территории парков сидят ели. Это как украшение. Она сама по себе такая красавица. Решили посадить. Я думаю, она приживётся на 100 процентов, - уверен Алексей Дымшаков.

Саженцы крупномеров сосны, берёзы появятся вдоль автодорог по улицам Блинова, Комарова, Кабанская, Иволгинская, Дорожная, от поворота в 110-112 микрорайон до ул. Современная. Этой весной планируется высадить 150 деревьев.

Высадка крупномеров требует определенного навыка. Деревья высаживаются с помощью специальной машины-пересадчика. Это позволяет выкапывать дерево целиком без повреждения корней и перевозить с комом земли. Водитель спецмашины с точным расчетом должен посадить дерево в подготовленную лунку.


Приживаемость крупномеров высокая. Тем более, в парках за деревьями тщательно ухаживают и поливают. Преимущества высадки крупномеров отметил заместитель директора парка имени Жанаева Алексей Дымшаков.

–В парке сразу появляются красивые деревья, а не через 15-20 лет, – подчеркнул он.

Программа «Зелёный город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев. По этой программе к 2024 году обеспеченность горожан зелеными насаждениями должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца.
озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
Общество, 16.05.2020
Ели и сосны появились в парке имени Жанаева 
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
Общество, 16.05.2020
В республике сохранится холодная погода
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, 15.05.2020
Однако физкультура в лесах, парках и скверах пока запрещена
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
Общество, 15.05.2020
В конкурсе участвуют видеоистории о ветеранах Великой Отечественной
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Общество, 15.05.2020
Участники онлайн-акции отжались более 51 тысяч раз
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
Общество, 15.05.2020
Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
Общество, 15.05.2020
Сейчас медики госпиталя на «передовой» в борьбе с коронавирусом
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
Общество, 15.05.2020
Заключительный этап международного детского фестиваля пройдёт в октябре
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Общество, 15.05.2020
За победу в конкурсе боролись 54 госпиталя из различных регионов РФ
В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
Общество, 15.05.2020
Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
Общество, 15.05.2020
Он будет введён на территории области с 20 мая
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Общество, 15.05.2020
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
Общество, 15.05.2020
Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации
В Усть-Куте построят инфекционное отделение
В Усть-Куте построят инфекционное отделение
Общество, 15.05.2020
Игорь Кобзев поручил представить предложения по земельному участку
Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу
Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу
Общество, 15.05.2020
Татьяна Линхоева презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^