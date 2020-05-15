В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию









Все, кто хочет помочь семье, могут позвонить по телефону (или перечислить деньги, карта банка привязана к номеру) – 8983- 451-95-88 (Елена Черашева).









В столице Бурятии семья оказалась в сложной ситуации – денег им просто катастрофически не хватает. Они подавали заявку на получение хотя бы продуктовой помощи волонтёрам, однако по каким-то причинам ответа не последовало.Муж Елены Черашевой, Валерий Щерблюк, после перенесённого несколько лет инсульта передвигается исключительно по дому и по двору – и только в тёплое время года. Всё дело в том, что мужчина ходит с эпицистостомой, специальным катетером для выведения мочи из мочевого пузыря: зимой с этим не походишь – всё замерзает.Елена ухаживает и за своей старой мамой, которая является инвалидом.- У меня мама – инвалид 2 группы, ей 72 года. На одну пенсию живём, а пенсия раньше ещё пришла в этом месяце. И самой мне не подработать, ничего. Ухаживаю за мужем, мамой. Мы обращались по поводу помощи, чтобы нам выдали, может, продуктовые наборы. И что-то тишина, - рассказывает улан-удэнка.По словам горожанки, пенсия её мамы составляет около 13 тысяч рублей. В семье трое детей – два сына и дочь, которой не исполнилось 18 лет, учится она в 11 классе. Старший сын 23 лет пытался подработать в Краснодаре. Однако из-за коронавируса всё приостановили, и парню совсем недавно пришлось приехать обратно в Улан-Удэ.Семья живёт в частном доме на Левом берегу. Им по мере возможности помогают соседи, которые подчёркивают, что семья не пьющая, просто не могут справиться сами с трудностями, которые на них обрушились.Просить какую-то помощь у жителей республики Елена немного стесняется, говорит – «денег-то не хватает, как всем».Обратилась Елена в редакцию «Байкал-Daily» с другой – большой – проблемой. Муж был ранее гражданином Молдавии, перебрался в Россию ещё во времена СССР, долгое время ходил с паспортом старого образца. И так получилось, что потерял почти все документы в начале 2000-х.- Супруг в России проживает с 80-х годов. Мы с ним познакомились в Санкт-Петербурге в девяностых, старший сын у нас с 1997 года. Переехали затем в Бурятию, 12 лет он отработал в Баунтовском районе республики. Ранее все документы потерял, только военный билет остался, потихоньку перебрались в город, и давай здесь восстанавливать уже документы, - поведала Елена Черашева.«Всё некогда-некогда, начали только здесь восстанавливать», - уточняет она.На вопрос, возникали ли проблемы при старом паспорте и после его утери, отвечает «нет». «Работал неофициально на участках в лесу, тогда все так работали, это сейчас начали официально трудоустраивать людей. В Улан-Удэ он работал тоже неофициально автоэлектриком в автоцентре – по договору», - объясняет жительница Улан-Удэ.Переехав в столицу Бурятии в 2013 году, они начали думать – как восстановить документы главы семьи.- История длится очень давно. У мужа в 2015 году по решению Советского суда Улан-Удэ признали, что он гражданин Российской Федерации - выдать ему паспорт по утере. Пока всё это вступало в силу – с ноября по декабрь – в январе 2016 года у него случился инсульт. Вследствие этого, поставили эпицистостому – теперь ходит с трубкой. И получается, он фактически недееспособный… Ходить-то он ходит, но сам не может никуда ни выйти, ни расписываться. Вопрос встал в том, что я как гражданская жена – брак не зарегистрирован, дети его, они на него оформлены – ничего за него не могу делать. То есть юридически я никто, - продолжает горожанка.Параллельно с этим, встал вопрос с документами в УФМС – поскольку Валерий Щерблюк родился-то и проживал ранее в Молдавии.- Супруг родился в Молдавии, запрос сделали туда на восстановление свидетельства о рождении, и пришёл ответ, что он числится умершим. В итоге только в прошлом году я добилась – обращалась и в прокуратуру, и к уполномоченному по правам человека, всё это по кругу крутится… Сейчас у нас будет обжалование решения суда, поскольку в Советском суде вынесли, что они не могут здесь отменить это решение. И теперь подали на обжалование в Верховном суде. Мне надо было им отнести заявление о том, что срок пропущен, потому что опять этот карантин, мы не успели письмо вовремя получить. Обжалование нужно, чтобы признать, что он живой, - поясняет по запутанной истории Елена.В целом, семья зашла в тупик с этими документами. Им посоветовали ехать в Молдавию, чтобы там на месте начать решать наболевшую проблему. Сделать это, конечно, невозможно.- В УФМС говорят, что нужно ехать Молдавию, или в Москву, в консульство, чтобы решать вопрос по документам. Как его туда больного везти? С этим карантином как его вообще везти, ему 60 лет, тем более он больной? Как всё это должно выглядеть? В консульстве сказали, нужно личное присутствие. Какой-то замкнутый круг, - горько отмечает жительница Улан-Удэ.Этот разговор состоялся накануне, 14 мая. Сегодня оказалось, что они не успели со сроками для подачи заявления в Верховный суд Бурятии.- Я вчера вам рассказала, что мне надо в суд отвезти заявление на пропущенный срок для подачи жалобы в Верховный суд. Я сегодня повезла его в суд. Теперь помощник судьи сказала, чтоб мы почтой отправляли, что меня вчера ждали, - сообщила женщина.Они не успели подать заявление из-за коронавируса. «В первый раз на почте письмо за мужа не дали, нужно было его личное присутствие. Я побежала к врачу, она мне написала справку, что он лежачий, и я могу получить за него. И мы ушли на карантин», - говорит она.Возникли ещё проблемы, и вопрос не решился. Теперь семья намерена отправлять заявление почтой. Улан-удэнка признаётся, что история с восстановлением документов, паспорта – это какой-то замкнутый круг. Горожанка надеется на помощь какой-либо юридической организации. Ведь если появятся документы у её 60-летнего мужа, то можно будет оформить пенсию по инвалидности.- Пенсию мамину приходится на месяц растягивать. Кредиты есть. Ну, вот сын подрабатывал, но сейчас работы нет. Хочется уже оформить документы мужа, можно будет пенсию оформить по инвалидности, - отмечает она.Банально - с появлением документов и дальнейшим оформлением инвалидности супруг сможет бесплатно получать мочевые катетеры.- Катетеры покупаешь только в «Медтехнике», это у нас при больнице. Получилось так, что когда мы на карантине были, засорился мочевой катетер, а «Медтехника» не работает, никуда не пойдёшь, в простой аптеке не купишь. «Медтехника» открылась, и дочь сразу побежала покупать их. А так, их должна выдавать поликлиника, сколько-то там на месяц на больных. А в «Медтехнике они тоже не всегда бывают – определённого размера, - рассказала Елена Черашева.Горожанка грустно признаётся, что из-за коронавируса подрабатывать совсем нет возможности. В прошлом году женщина ещё работала в такси, но сейчас пойти ей, вынужденной ухаживать за двумя тяжелобольными близкими людьми, некуда.