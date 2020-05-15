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Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу

Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу
Общество, 
Татьяна Линхоева презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм»

Уроженка Бурятии Татьяна Линхоева, проживающая сейчас в Нью-Йорке, презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм». Книга выпущена издательством Корнельского университета.

Татьяна Линхоева закончила МГУ, получила степень магистра в Токийском университете и степень доктора в Калифорнийском университете в Беркли. Сейчас уроженка Бурятии – ассистент профессора японской истории в Нью-Йоркском университете.

Как говорится в анонсе, Татьяна Линхоева демонстрирует в книге, как дискуссии о революции 1917 года и политике сдерживания сыграли основополагающую роль в формировании японского империализма. Автор исследует отношение к Советскому Союзу и коммунистическому движению среди японских военных и политических деятелей, а также левых и правых интеллектуалов и активистов.

В интервью Колумбийскому университету Татьяна Линхоева рассказывает, что её книга – комбинация международных и интеллектуальных дискурсов, в которых вновь рассматривается классическая история коммунизма и реакция на неё в Японии.

Татьяна Линхоева при написании книги опиралась на обширные исследования и архивные документы, включая мемуары, газетные вырезки и политические брошюры.

На сайте ResearchGate Татьяна Линхоева поделилась, что, помимо написания книги, она также ведёт второй проект о бурятском меньшинстве в России и монголах в 1920-х годах, об их поиске независимости и интеллектуальных и культурных тенденциях.

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