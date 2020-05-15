81% россиян считает новые меры поддержки значимыми

Жители Бурятии вовсю уже начинают осваивать новые меры, озвученные Владимиром Путиным
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 мая президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он озвучил ряд поддерживающих мер для граждан и бизнеса. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал реакцию людей на это обращение.
О выступлении президента России слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением президента или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей.
По данным ВЦИОМ, обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина - 72%. Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением.
К озвученным мерам поддержки позитивно отнёсся глава Бурятии Алексей Цыденов. Эти меры он назвал беспрецедентными. По поводу новых мер поддержки Алексей Цыденов подробно написал на своей странице в Facebook.
- Наша задача - вовремя исполнить поручения президента! Работаем! – написал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», введены разовые выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх до пятнадцати лет включительно. По данным ВЦИОМ, эту меру поддерживают 95% россиян. Поддержку уже оценили жители Бурятии, семьи начали подавать заявки на получение выплат. Одна из многодетных матерей даже поделилась лайфхаком, как без труда зарегистрироваться на сайте по получению выплат. Для этого лучше подавать заявку в первой половине дня, уверена женщина.
Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребёнком для неработающих поддерживают 93% жителей страны, а введение выплаты в пять тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка до трёх лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, поддерживают 92%.
91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трёх до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (с апреля по июль).
Также президентом озвучены меры поддержки для восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. 89% россиян поддерживают эту меру. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.
По 76% поддерживают возврат в полном объёме самозанятым подоходный налог, уплаченный в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь. Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тысяч в сутки поддерживает 75% россиян.
Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющие им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживают 71%. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян. А предоставление дополнительного капитала гос. структурам, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям или небольшим бизнесам, поддерживают 63% жителей России. Таковы данные ВЦИОМ.
Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% россиян, не согласны с этим 17%. Большинство россиян - 73% - считают, что президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. Ситуация в стране находится под контролем президента, — считают 67% жителей страны.
81% россиян считает новые меры поддержки значимыми
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