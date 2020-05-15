Снежная и ветреная погода сохранится в субботу
По информации Бурятского гидрометцентра, 15-16 мая ожидаются умеренные и сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ожидается установление временного снежного покрова, местами налипание мокрого снега на проводах.
Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 18-24 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.
ГУ МЧС России по Бурятии рекомендует населению соблюдать элементарные меры безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня Улан-Удэ уже засыпало снегом.
В Бурятии вновь ожидается снег
Общество, Фото:
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