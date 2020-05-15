 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Мая

14 Мая

Популярное

В Бурятии в квартире для сироты на батарею поставили кухонный смеситель

В Бурятии в квартире для сироты на батарею поставили кухонный смеситель
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Многочисленные недочёты в квартирах для сирот нашли общественники

После замечаний экспертов Общероссийского народного фронта в Бурятии устранили многочисленные недочеты в квартирах, приобретенных в селе Кабанске для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В марте общественники обследовали семь жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, и во всех выявили нарушения – дефекты стен, полов, пластиковых окон, сантехники и т.д. По итогам мониторинга эксперты Народного фронта направили в управление капитального строительства обращение с просьбой принять меры по устранению указанных недочётов, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии. 



В настоящее время большинство недостатков устранены. Лишь в двух квартирах (на улицах Ленина и Кирова) не удалось пока исправить нарушения по электропроводке: там отсутствует система заземления. Согласно ответу ведомства, указанное требование может быть удовлетворено в рамках реализации программы капитального ремонта системы энергоснабжения. Она предусматривает в том числе полную замену электропроводки в местах общего пользование и системы заземления.

Также в квартире на улице Ленина вместо крана на чугунной батарее был установлен кухонный смеситель. В управлении капитального строительства пояснили, что работы по демонтажу будут произведены после 15 мая по окончанию отопительного сезона, в связи с тем, что система отопления находится под давлением, и запорная арматура отсутствует.

- Большинство замечаний устранили и квартиры привели в нормальное состояние. Хотелось бы, чтобы члены приемочной комиссии более внимательно относились к данной процедуре, и самостоятельно выявляли замечания. Каждая квартира стоила около 1,2 миллиона рублей, и УКС имеет право потребовать от подрядчика устранения нарушений, тем более что в контракте прописаны все требования и гарантийные обязательства, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.

квартиры сироты ОНФ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в квартире для сироты на батарею поставили кухонный смеситель
В Бурятии в квартире для сироты на батарею поставили кухонный смеситель
Общество, 15.05.2020
Многочисленные недочёты в квартирах для сирот нашли общественники
Следователи Бурятии подарили настольные игры дому престарелых
Следователи Бурятии подарили настольные игры дому престарелых
Общество, 15.05.2020
Следственное управление оказало помощь Заиграевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
В России проведено более 6,4 млн. тестов на коронавирус
В России проведено более 6,4 млн. тестов на коронавирус
Общество, 15.05.2020
За сутки выявлено более 10,5 тысяч заболевших
В Бурятии возобновили плановую вакцинацию детей
В Бурятии возобновили плановую вакцинацию детей
Общество, 15.05.2020
Медсёстры сами определяют дату и время
Забайкальские военные готовятся к «Воину мира-2020»
Забайкальские военные готовятся к «Воину мира-2020»
Общество, 15.05.2020
Конкурс пройдёт в июне в Хабаровске
Скончался известный учёный, занимавшийся вопросами байкальского омуля
Скончался известный учёный, занимавшийся вопросами байкальского омуля
Общество, 15.05.2020
Учёный Андрей Соколов был авторитетом в области вопросов, связанных с состоянием запасов омуля на Байкале
В Бурятии семьи с детьми 16 и 17 лет получат сухпайки
В Бурятии семьи с детьми 16 и 17 лет получат сухпайки
Общество, 15.05.2020
Сухпайки получат около 22 тысяч подростков
В Бурятии разъяснили ситуацию с больной коронавирусом из Тунки
В Бурятии разъяснили ситуацию с больной коронавирусом из Тунки
Общество, 15.05.2020
Прописанная в Тунке женщина заразилась COVID-19 в Улан-Удэ
Жителям Бурятии разрешили ходить в лес для сбора дикоросов
Жителям Бурятии разрешили ходить в лес для сбора дикоросов
Общество, 15.05.2020
В перечень мест, где разрешили собирать дикоросы, не вошёл Кижингинский район
В Бурятии медики жалуются на небольшие выплаты
В Бурятии медики жалуются на небольшие выплаты
Общество, 15.05.2020
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с выплатами из-за коронавируса
Иркутский музыкальный театр обзавёлся новыми литаврами
Иркутский музыкальный театр обзавёлся новыми литаврами
Общество, 15.05.2020
На старых инструментах музыканты отыграли 30 лет  
В Иркутской области около 500 случаев заболевания коронавирусом
В Иркутской области около 500 случаев заболевания коронавирусом
Общество, 15.05.2020
В Забайкалье почти такое же число случаев заражения
В Улан-Удэ дружинники сняли ролики о мошенничествах
В Улан-Удэ дружинники сняли ролики о мошенничествах
Общество, 15.05.2020
Видеоролики разработаны в рамках социального проекта «Берегите близких!»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^