В Бурятии в квартире для сироты на батарею поставили кухонный смеситель





После замечаний экспертов Общероссийского народного фронта в Бурятии устранили многочисленные недочеты в квартирах, приобретенных в селе Кабанске для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В марте общественники обследовали семь жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, и во всех выявили нарушения – дефекты стен, полов, пластиковых окон, сантехники и т.д. По итогам мониторинга эксперты Народного фронта направили в управление капитального строительства обращение с просьбой принять меры по устранению указанных недочётов, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.В настоящее время большинство недостатков устранены. Лишь в двух квартирах (на улицах Ленина и Кирова) не удалось пока исправить нарушения по электропроводке: там отсутствует система заземления. Согласно ответу ведомства, указанное требование может быть удовлетворено в рамках реализации программы капитального ремонта системы энергоснабжения. Она предусматривает в том числе полную замену электропроводки в местах общего пользование и системы заземления.Также в квартире на улице Ленина вместо крана на чугунной батарее был установлен кухонный смеситель. В управлении капитального строительства пояснили, что работы по демонтажу будут произведены после 15 мая по окончанию отопительного сезона, в связи с тем, что система отопления находится под давлением, и запорная арматура отсутствует.- Большинство замечаний устранили и квартиры привели в нормальное состояние. Хотелось бы, чтобы члены приемочной комиссии более внимательно относились к данной процедуре, и самостоятельно выявляли замечания. Каждая квартира стоила около 1,2 миллиона рублей, и УКС имеет право потребовать от подрядчика устранения нарушений, тем более что в контракте прописаны все требования и гарантийные обязательства, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.