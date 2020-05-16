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В Бурятии ветер усилится до 24 м/с

В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике сохранится холодная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 мая по республике сохранится холодная ветреная погода. По юго-западу и югу прекращение осадков, по остальной территории местами осадки в виде дождя и мокрого снега, по северo-востоку республики местами сильные осадки.

Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20, по южной половине местами до 24 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днём 10-15, местами 2-7 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью около 0, днём 10-12 тепла.
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