В республике сохранится холодная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 мая по республике сохранится холодная ветреная погода. По юго-западу и югу прекращение осадков, по остальной территории местами осадки в виде дождя и мокрого снега, по северo-востоку республики местами сильные осадки.
Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20, по южной половине местами до 24 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днём 10-15, местами 2-7 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью около 0, днём 10-12 тепла.
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
Общество, Фото:
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