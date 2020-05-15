Следователи Бурятии подарили настольные игры дому престарелых

Следственное управление оказало помощь Заиграевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов



С прошлого года сотрудники следственного управления, заключив соглашение с руководством Заиграевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, взяли на себя обязательства по оказанию помощи проживающим там пожилым людям.



Из-за коронавируса принято решение о «консервации» интерната для защиты жизни и здоровья постояльцев. Вместе с ними в стенах учреждения круглосуточно остаются социальные работники.



Сотрудники следственного управления закупили на собственные деньги торты для чаепития, а также наборы для творчества и рукоделия, настольные игры, которые помогут скрасить находящимся в интернате ветеранам и пенсионерам, а также персоналу в дни изоляции. Все купленные предметы прошли санитарную обработку и были переданы работникам учреждения.



- Сотрудники следственного управления поддерживают постоянную связь с администрацией интерната для оказания в случаях необходимости немедленной помощи и содействия, в том числе, направленных на поддержку в условиях вирусной пандемии, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.





