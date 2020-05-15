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Забайкальские военные готовятся к «Воину мира-2020»

Забайкальские военные готовятся к «Воину мира-2020»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Конкурс пройдёт в июне в Хабаровске

Военнослужащие Забайкальского края приступили к подготовке к окружному этапу Армейского международного конкурса «Воин мира - 2020». Им предстоит пройти пять этапов - военно-спортивный «Атлет», военно-профессиональный «Профессионал», этап огневой подготовки «Снайпер», литературно-художественный и танцевальный творческий «Кавалер» («Сударыня») и пятый – интеллектуальный «Эрудит».

Конкурсанты совершенствуют физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, умение преодолевают полосу препятствий, навыки стрельбы.

Окружной этап конкурса состоится в Хабаровском крае в июне, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Команда победителей представит Восточный военный округ на всероссийском этапе конкурса «Воин мира-2020».

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