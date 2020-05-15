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В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»

В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсе участвуют видеоистории о ветеранах Великой Отечественной

В Иркутске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инициативная группа горожан создала виртуальный проект «Минута Памяти». Конкурс поддержала администрация города. По словам организаторов, его задача – собрать истории о ветеранах войны и тыла, отдельных семей, сохранить память о героях Великой Отечественной.

На конкурс принимаются видеоролики с рассказами о героях. Из видеоматериалов участников будет составлен сборник историй о ветеранах войны. Снимать видео следует горизонтально при помощи телефона или камеры. При монтаже можно добавить фотографии и музыку с бесплатных ресурсов, которые не защищены авторским правом или имеют открытое право. Видео необходимо выложить на YouTube или загрузить на любой файлообменник.

Ознакомиться с положением о конкурсе и правилами участия, подать заявку и прикрепить ссылку на ролик можно на сайте: минутапамяти.рф . На этом же сайте при помощи голосования каждую неделю будут выбираться авторы лучших роликов. Также определят автора самого интересного ролика по итогам трёх месяцев. Победители получат ценные призы от организаторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Возрастное ограничение 6+
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