В Бурятии разъяснили ситуацию с больной коронавирусом из Тунки

Прописанная в Тунке женщина заразилась COVID-19 в Улан-Удэ
В Тункинском районе Бурятии случаев коронавируса не зарегистрировано, сообщили сегодня «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Вчера появилась информация, что в эпидемиологический процесс вовлечены 18 районов республики. По данным на 14 мая, которые озвучила пресс-служба правительства Бурятии, случаи болезни зарегистрированы в Иволгинском (44), Баунтовском (41), Кабанском (7), Кяхтинском (7), Северо-Байкальском (7), Закаменском (7), Заиграевском (6), Муйском (6), Еравнинском (6), Селенгинском (5), Тарбагатайском (5), Бичурском (2), Курумканском (2), Прибайкальском (2), Мухоршибирском (1), Баргузинском (1), Джидинском (1), Тункинском (1) районах.
Как выяснилось сегодня, на территории Тункинского района случаи заболевания новой коронавирусной инфекции не зарегистрированы. Выявленный же случай заболевания COVID-19 у жительницы этого района произошёл в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Заболевшая продолжительное время находилась в Улан-Удэ, контакт с больным и заражение произошло в Улан-Удэ. За это время Тункинский район она не посещала, - пояснили в ведомстве.
В статистику район вошёл, судя по всему, из-за того, что место жительства женщины – в Тункинском районе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии отдыхала туристка из Иркутска, у которой был подтверждён в начале апреля положительный тест на COVID-19.
Иркутянка отдыхала в Аршане со своими детьми с 23 по 31 марта. После уехала домой в Иркутск. Перед выходом на работу, сдала анализы, которые показали коронавирус. К слову, анализы детей оказались отрицательными.
В Аршане с этой женщиной контактировали 54 человека. У всех были взяты анализы и переданы в Улан-Удэ. Людей отправили тогда на домашнюю самоизоляцию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 15 мая зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев зараженияCOVID-19, за сутки выявили ещё 41 нового больного.
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Общество, Фото:
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