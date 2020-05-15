Однако физкультура в лесах, парках и скверах пока запрещена
Постановлением губернатора Забайкалья №50 от 13 мая 2020 года внесены изменения в комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с изменениями разрешены индивидуальные велосипедные прогулки, индивидуальные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе (включая открытые объекты спорта и площадки) бесконтактными неигровыми способами, при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.
- Данные меры будут способствовать укреплению здоровья забайкальцев, а также поддержанию спортивной формы. Однако, отмечу, что в лесных массивах, расположенных рядом с городом или в черте города, в парках и скверах бегать пока нельзя, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
На сегодняшний день на территории региона действует режим ЧС в лесах и ограничение пребывания граждан в лесах. Решениями муниципалитетов также ограничены посещения парков, скверов в связи с установленным режимом самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, Фото:
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