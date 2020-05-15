Жителям Бурятии разрешили ходить в лес для сбора дикоросов

В перечень мест, где разрешили собирать дикоросы, не вошёл Кижингинский район
Жителям Бурятии с 16 мая разрешили доступ в лес для сбора дикоросов. Собирать дикоросы можно только в установленных для этого местах, ознакомиться с которыми граждане могут на сайте республиканского агентства лесного хозяйства или обратившись в лесничество, на территории которой планируется сбор. Об этом рассказал первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
- Хочу напомнить жителям Бурятии, что действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Вместе с тем в связи с наступлением поры сбора дикоросов нами принято решение по смягчению ограничений на посещение населением лесов с целью сбора дикоросов. Хочу отметить, что в перечень мест сбора дикоросов не попал Кижингинский район в связи с введённым там карантином, - сказал Дмитрий Баклашкин.
Как сообщал «Байкал-Daily», Кижингинский район на 14 дней закрыт на карантин, так как там самая сложная в Бурятии ситуация с коронавирусом.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрирован 221 лесной пожар на общей площади 43,5 тысяч га. В прошлом году за аналогичный период в Бурятии был 191 лесной пожар на площади около 52 тысяч га.
За прошедшие сутки в регионе проводились работы по тушению восьми лесных пожаров: в Прибайкальском, Иволгинском, Хоринском и Северо-Байкальском районах.
- Семь пожаров были ликвидированы, на сегодняшний день продолжается дотушивание локализованного лесного пожара на территории Северобайкальского района. Кроме того, под наблюдением программы «ИСДМ-Рослесхоз» находится лесной пожар в Еравнинском районе, который не представляет угрозу объектам экономики и населённым пунктам, - сообщил Дмитрий Баклашкин.
Продолжается работа по патрулированию лесов. Ежедневно порядка 160 групп патрулирования из числа специалистов агентства лесного хозяйства, МВД по Бурятии и органов местного самоуправления работают в лесах.
- Только за прошедшие сутки было составлено 33 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и ограничение на посещение лесов. С начала пожароопасного сезона составлено 1198 административных протоколов. На сегодняшний день рассмотрено около 487 протоколов, сумма административных штрафов составляет около 4 млн рублей, - уточнил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.
На первом месте по причинам возникновения пожаров по-прежнему остаётся человеческий фактор – с начала пожароопасного сезона 80 % пожаров в Бурятии возникли по вине человека. Пять виновников лесных пожаров установлены, по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» возбуждены 13 уголовных дел.
Дмитрий Баклашкин обратился к жителям Бурятии с просьбой соблюдать все правила пожарной безопасности. Так, на участках запрещается жечь мусор и траву. В случае возникновения пожара жители республики могут обратиться на круглосуточный телефон горячей линии лесной охраны 20-44-44.
- Прогноз в Бурятии на пожароопасный сезон достаточно сложный - и температура воздуха выше средних многолетних значение и ветровая нагрузка - но прилагаем все усилия для минимизации потерь лесных богатств республики, мы к этому готовы, - заключил он.
Жителям Бурятии разрешили ходить в лес для сбора дикоросов
Общество, Фото:
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