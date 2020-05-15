Иркутский музыкальный театр обзавёлся новыми литаврами



Новые музыкальные инструменты приобрёл Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского. Это литавры фирмы Adams Symphonic – система ударных инструментов из четырёх металлических котлов с разной высотой звучания. На их покупку из областного бюджета было выделено два млн рублей.



- Литавры – это дорогая покупка, поэтому министерство культуры и архивов Иркутской области получило на неё средства из областного бюджета. Инструмент, на котором музыканты играли раньше, был куплен 30 лет назад – в 1988 году, он требовал замены, - сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.





Инструмент уже доставили в театр. Музыканты начнут играть на нём, как только учреждение откроется после режима повышенной готовности, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Литавры звучат практически во всех спектаклях театра. Это классические произведения музыкально-театрального искусства, в том числе балеты «Дон Кихот», «Шахеразада», «Щелкунчик», оперетты «Веселая вдова», «Принцесса цирка», «Сильва», и произведения с современным звучанием («Юнона и Авось», «Алые паруса», «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» и другие).





Инструмент незаменим в концертных программах театра, включающих оркестровые увертюры, интермедии, фрагменты постановок.





- Из-за практически ежедневного использования музыкальные инструменты изнашиваются и требуют замены. Поэтому, по мере возможности, мы стараемся вести замену. В прошлом году приобрели гобой и флейту, в январе 2020-го – трубу. Мы очень рады, что теперь появилась возможность обновить дорогостоящую систему литавр, - сказала директор Иркутского областного театра им. Н.М. Загурского Татьяна Мезенцева.

