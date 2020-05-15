В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»

Заключительный этап международного детского фестиваля пройдёт в октябре
В Иркутской области подвели итоги международного фестиваля-конкурса «Весна Победы». Мероприятие проводилось традиционно с февраля по май и было посвящёно 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В конкурсе приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования региона. Звания «Лауреат I степени» были присуждены:
В номинации «Эстрадное пение. Соло/Дуэт» в детской возрастной категории победителем стал Губанов Владислав (детский сад общеразвивающего вида №113 г. Братска). В младшей возрастной группе звания удостоен Аникин Алексей (средняя общеобразовательная школа № 11» г. Усть-Илимск).
В номинации «Эстрадное пение. Ансамбли» лауреатом средней возрастной группы стал вокальный ансамбль «Цветные сны» (городская гимназия №1, г. Усть-Илимск). В детской возрастной категории победителем стала подготовительная группа (детский сад общеразвивающего типа «Теремок» Мамско-Чуйский район).
В номинации «Народный танец. Ансамбли» в младшей возрастной группе звание лауреата удостоен ансамбль «Росинки» (Дом творчества г. Слюдянка). В средней возрастной группе образцовый танцевальный коллектив «Школьные годы» получил звание лауреата I степени (средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск Киренского района).
В номинации «Художественное слово- поэзия. Соло» детской возрастной группы лауреатом стала Молчанова Милана (детский сад комбинированного типа №19 «Малышок» г. Шелехов). В средней возрастной группе Ушева Мария удостоена звания лауреат I степени (средняя общеобразовательная школа №76 имени гвардейской Иркутско-Пинской дивизии). Алексюк София стала победителем в старшей возрастной группе (детский театр-студия «Синяя птица» Дома детского творчества).
Заключительный этап фестиваля – гала-концерт с церемонией награждения лауреатов был перенесён на октябрь этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
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