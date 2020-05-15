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В Иркутской области около 500 случаев заболевания коронавирусом

В Иркутской области около 500 случаев заболевания коронавирусом
Общество, 
В Забайкалье почти такое же число случаев заражения

По состоянию на 15 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 486 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19. 36% заболевших за все время выздоровели и выписаны из больниц (178 всего, 21 за последние сутки). Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За последнюю неделю в крае наблюдается прирост случаев пневмонии на 11%, в основном за счёт коронавируса.

В Иркутской области на сегодня 499 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 373 человека, 50 из них из обсерваторов. Выздоровело 117 человек. Также в оперсводке указано, что скончались шестеро пациентов, трое из которые скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Бурятии число случаев заражения выросло до 865. За сутки выявили ещё 41 нового больного. За весь период врачи вылечили 269 человек, в том числе за минувшие сутки выписали из больниц 17 пациентов. Также в статистику входят шесть смертей, последняя из которых зафиксирована 13 мая. Также больные коронавирусом умерли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая. У всех были тяжёлые сопутствующие патологии.


коронавирус профилактика Забайкальский край Иркутская область
 
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