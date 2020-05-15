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В Чите «чёрный лесоруб» спили деревья в дачном кооперативе

В Чите «чёрный лесоруб» спили деревья в дачном кооперативе
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина уничтожил 9 деревьев

Прокурор Черновского района Читы утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

С 1 декабря 2019 года по 6 февраля 2020 года мужчина бензопилой спилил в лесу садоводческого некоммерческого товарищества «Станкостроитель» 9 лиственниц и берёз. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Чёрному лесорубу» грозит до 2 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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