В Улан-Удэ дружинники сняли ролики о мошенничествах

Главные герои видеороликов - пожилые люди, которым молодые дружинники напоминают о возможных способах обмана и мерах личной безопасности. Видеоролики транслируются на телевидении, размещены на официальных сайтах регионального МВД и минсоцзащиты Бурятии.





Общественная организация «Народная дружина города Улан-Удэ» реализует социальный проект «Берегите близких!», цель которого защитить пожилых людей от мошенников, проинформировав старшее поколение о самых распространённых способах обмана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Необходимость проведения социального проекта обусловлена ростом мошенничеств в республике. По данным МВД по Бурятии, на территории республики по итогам 2019 года зарегистрировано 1215 фактов мошенничества (2018 - 1080). При этом более 60% таких преступлений совершено в отношении граждан пожилого возраста.Учитывая, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, на стадии разработки проекта организаторы приняли решение реализовать его через связь поколений.Разработаны профилактические видеоролики, информирующие пенсионеров об уловках мошенников и правильных действиях для их пресечения. Своевременное обращение в органы внутренних дел - одно из них.