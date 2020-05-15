В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет

Сейчас медики госпиталя на «передовой» в борьбе с коронавирусом
Одному из лучших учреждений министерства социальной защиты населения Бурятии – республиканскому клиническому госпиталю для ветеранов войн исполнилось 85 лет со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Медики госпиталя сегодня находятся на «передовой». Социально-оздоровительное отделение на Верхней Берёзовке – одно из первых было перепрофилировано под обсерватор на 37 коек для наблюдения за контактными больными по COVID-19. За период с февраля по май, под наблюдение поступило 137 контактных лиц, 15 из них переведены на лечение в инфекционные стационары.
- Такое решение было принято республиканским оперативным штабом по вопросам связанным с угрозой распространения коронавирусной инфекции в начале февраля этого года. Третий месяц врачи госпиталя несут дежурство в круглосуточном режиме, чтобы помочь региональному здравоохранению справиться со страшным инфекционным заболеванием, – рассказывает министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. – Но сейчас хотелось бы сказать о другом. 85 лет – это целая эпоха для учреждения социального обслуживания. В разные годы пациентами госпиталя были ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и члены их семей, дети-узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники трудового фронта, а также участники событий в Афганистане, чернобыльцы, ветераны боевых действий. В госпитале они получают все: лечение, заботу, общение. Учреждение располагает современным оборудованием для диагностики состояния пациентов и их лечения на высоком уровне с применением передовых методик. Поздравляю коллектив с это знаменательной датой. Новых высот, успехов и благодарных пациентов!
Справка
Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн – многопрофильное медицинское учреждение. На сегодняшний день госпиталь имеет замкнутый цикл медицинского обслуживания со стационаром на 310 круглосуточных коек и поликлиникой на 100 посещений в смену, обслуживающим граждан, имеющих право на льготы согласно федеральному закону «О ветеранах».
В 2016 году госпиталь занял первое место в независимой оценке качества медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями республики. В 2017 году – первое место по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями, оказывающими услуги в сфере социального обслуживания. В 2018 году на пятом всероссийском съезде геронтологов и гериатров с международным участием в г. Москва госпиталь был признан победителем в номинации «За высокую эффективность в оказании медицинской помощи лицам пожилого возраста».
Основой успеха коллектива госпиталя является создание максимально комфортного психологического режима, уважения к заслугам ветеранов каждым сотрудником.
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
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